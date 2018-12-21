Kongo'da düşen uçaktan, kimsenin kurtulamadığı belirtiliyor
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu için havalanan GomAir uçağı düştü. Yerel kaynaklar yolcu ve mürettebattan hayatta kalan kimsenin olmadığını belirtiyor
- star.com.tr
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu için havalanan GomAir uçağı düştü. Yerel kaynaklar yolcu ve mürettebattan hayatta kalan olmadığını belirtiyor.
Kazaya ilişkin açıklama yapan Gomair'in finans direktörü Jean de Dieu Gato, ''Elimizde hala kesin veriler yok. Araştırma yapıyoruz.'' dedi.
Yetkililer, uçağın yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için taşıdığı yükü teslim ettiğini, başkent Kinşasa'ya dönüşte uçakla temas kuramadıklarını açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.