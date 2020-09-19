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Konserve yaparken çıkan kıvılcım yangın çıkardı

İstanbul Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı. Elinden yaralanan ev sahibi, 'Konserve yaparken kıvılcım çıktı, söndüremedim.' dedi.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 16:28 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:22
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Topağacı Mahallesi Asil Caddesi'nde bulunan gecekonduda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekondunun tamamını sardı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını söndürmeye çalışan ev sahibi Recep Kocatürk elinden ve kollarından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar dumandan etkilenenlere ve itfaiye erlerine ayran verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi

Gecekondu sahibi Recep Kocatürk "İçerdeydim yangını söndürürken yaralandım. İçerde konserve yaparken kıvılcım çıktı, söndüremedim. İçerde kimse yok" diye konuştu.

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