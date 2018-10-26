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Konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme yapıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasının bulunduğu sokakta, özel bir şirket tarafından robot kameralarla kanalizasyonda inceleme yapıldı.

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Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta, özel bir şirketin çalışanlarınca, robot kameralarla kanalizasyonda inceleme gerçekleştirildi.
 
Levent'te başkonsolosluğun bulunduğu Konaklar Mahallesi Çamlık Caddesi Akasyalı Sokağı'na akşam saatlerinde kanalizasyon görüntüleme sisteminin yer aldığı minibüs geldi.
 
 
Minibüsteki görevlilerce, sokaktaki rögar kapağı açılarak, kanala robot kamera indirildi.
 
Kanallarda yapılan inceleme, araçtaki ekrandan izlendi.
 
İncelemenin tamamlanmasının ardından araç, sokaktan ayrıldı.

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