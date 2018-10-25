Konsolosluk binasının kanalizasyonunda DNA izine rastladı

Boruların incelenmesine başlandı. İlk incelemelerde başkonsolosluğun konutu ve binasının sökülen kanalizasyon bağlantı borularında bazı bulgulara rastladı. DNA örneklerinin karşılaştırma ile incelenmesine başlandığı bilgisine ulaşıldı.

ÖNCE RET SONRA ONAY

Konsolosun konutunun bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine dün Suudi yetkililerce izin verilmeyeceği belirtildi. Ancak çok geçmeden aramaya izin verildi. Kuyuda gaz olabileceği ihtimaline karşı deneyimli itfaiye ekipleri sevk edildi.

(Akşam)