Konsolosluk binasının kanalizasyonunda DNA izine rastladı
Beşiktaş’ta bulunan Suudi Başkonsolosluğu ve konsolos konutunda yapılan incelemelerde iki binanın bağlı olduğu kanalizasyonlara giden bağlantı borularının söküldüğü ve Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi.
Boruların incelenmesine başlandı. İlk incelemelerde başkonsolosluğun konutu ve binasının sökülen kanalizasyon bağlantı borularında bazı bulgulara rastladı. DNA örneklerinin karşılaştırma ile incelenmesine başlandığı bilgisine ulaşıldı.
ÖNCE RET SONRA ONAY
Konsolosun konutunun bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine dün Suudi yetkililerce izin verilmeyeceği belirtildi. Ancak çok geçmeden aramaya izin verildi. Kuyuda gaz olabileceği ihtimaline karşı deneyimli itfaiye ekipleri sevk edildi.
(Akşam)
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