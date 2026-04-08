Konsolosluk önünde polise saldırı! Alabarda: Amaç Türkiye'ye gözdağı vermekti

Önceki gün İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polisimize yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında teröristler yaralı ve ölü halde ele geçirildi. Saldırıya ilişkin konuşan SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, “Dünkü operasyonun amacını Türkiye'ye bir gözdağı vermekti. Eğer gerçekleşirse elleri tokmaklı adamlar davul çalmak üzere Amerika'da bekliyordu' dedi.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 21:50
Murat Çiçek'in moderatörlüğünde 24 TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Açık Görüş'te, Türkiye ve dünya gündemi uzman konuklarla detaylı biçimde ele alınıyor. Bu hafta gündem, operasyonlar, istikrar ve dış politika üzerine yapılan çarpıcı yorumlarla şekillendi.

"TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI PLANLARI KURSAKLARINDA KALDI"

SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, dünkü saldırıyı Türkiye'ye gözdağı vermek olarak yorumladı. Alabarda, "İçerideki klavyelerine jeton sıkıştığında çalışanlar, Türkiye'nin Avrupa ve Amerika ile iş birliği yapmadığını yazacaktı. Ancak planlar hepsinin kursağında kaldı" ifadelerini kullandı.

İSTİKRAR VE TERÖRSÜZ POLİTİKA HEDEFİ

Korkut Ata Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş, Türkiye'nin uzun süredir sürdürdüğü istikrar ve terörsüz politika hedefinden rahatsız olan grupların varlığına dikkat çekti. "Bu kesimin hangi devletler nezdinde oluştuğu biliniyor" dedi.

AÇIK GÖRÜŞ'ÜN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Bu haftaki bölümde İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak, Korkut Ata Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş, İletişimci-Yazar Ali Saydam ve SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda konuk olarak yer aldı.

