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Konsoloslukta Suudi yetkililerinden Türk polisine: Gözle inceleme yapın, sakın el sürmeyin

Konsoloslukta 13 gün sonra verilen izinle araştırma yapan Türk ekiplere “bir şeye el sürmeyin” denildiği ortaya çıktı.

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Türk polisinin konsolosluktaki ilk incelemesinde yaşananların detaylarına ulaşıldı. İlk inceleme sırasında Suudi yetkililerin Türk polisine, ‘Gözle inceleme yapın, herhangi bir şeye el sürmeyin’ dediği ortaya çıktı. Emniyet birimleri delil incelemesinin gözle mümkün olmayacağını ifade ederek kararlılığını Suudilere göstererek elle de inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri konsolosluktaki her noktayı inceleyince cinayet bulguları elde edildi. Ekiplerin konutta yaptığı incelemede çevredeki yoğun miktarda çamaşır suyu ve tuz ruhu kokusu da dikkat çekti. 
 
 
(Akşam)

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