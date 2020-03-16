İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,405
  • EURO
    7,1362
  • ALTIN
    307.842
  • BIST100
    87632.8
Güncel

Kontağı çevirir çevirmez kaza yaptı

Bilecik'te seyir haline geçtikten saniyeler sonra direksiyon hâkimiyeti kaybeden kadın sürücünün kullandığı araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Aracın kapı ve camları açılamayınca yaralı sürücü dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 17:19 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:19
ABONE OL

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak üzerindeki kayınvalidesine ziyarete gelen Güler Işık (41) ziyaret sonrası 26 BV 602 plakalı aracına binerek evine dönmek için hareket etti. Araç 10 metre ilerledikten sonra sürücü henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybedince yandaki evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü araç içinde baygınlık geçirdi, kapı ve camlar açılamayınca olay yerine iftariye ekipleri çağrıldı. Ekipler adresi bulamayınca yaralı kadın dakikalarca araç içinde mahsur kaldı. Sonunda polisler aracın kapısını açmayı başarırken, yaralı kadın acı çığlıkları içerisinde ambulansa bindirildi. Yaralı bayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar, evin duvarından da yıkılma meydana geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hareketlerindeki uyum mest ediyor! İlk baharın habercileri

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.