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  • Konteynere kumar baskını yapıldı, toplam 42 bin 376 bin TL para cezası kesildi
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Konteynere kumar baskını yapıldı, toplam 42 bin 376 bin TL para cezası kesildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde konteynere baskın yapan jandarma, oyun oynayan 5 kişi ile oynatan 2 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, kumar oynadıkları ve kapalı alanda sigara içtikleri gerekçesiyle toplam 42 bin 376 bin TL para cezası kesti. Kumar oynattığı iddia edilen F.K. ve M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA14 Ekim 2020 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:57
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Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Aşçıbekirli Mahallesi'nde F.K. ve M.E.'nin işlettiği alkollü işletmenin yaklaşık 50 metre yakınlarındaki bir konteynerde kumar oynandığı bilgisini aldı. Konteynere baskın yapan ekipler, masa etrafında kumar oynayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, masadaki iskambil kağıtlarına el koydu. Konteynerde kumar oynayanların sigara ve alkollü içki içtiği belirlendi. Sosyal mesafe kurallarına da uymadığı tespit edilen şüphelilere, toplam 42 bin 376 bin TL para cezası kesildi. Kumar oynattığı iddia edilen F.K. ve M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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