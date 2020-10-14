DHA 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:57

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Aşçıbekirli Mahallesi'nde F.K. ve M.E.'nin işlettiği alkollü işletmenin yaklaşık 50 metre yakınlarındaki bir konteynerde kumar oynandığı bilgisini aldı. Konteynere baskın yapan ekipler, masa etrafında kumar oynayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, masadaki iskambil kağıtlarına el koydu. Konteynerde kumar oynayanların sigara ve alkollü içki içtiği belirlendi. Sosyal mesafe kurallarına da uymadığı tespit edilen şüphelilere, toplam 42 bin 376 bin TL para cezası kesildi. Kumar oynattığı iddia edilen F.K. ve M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.