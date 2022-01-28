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Konteynerlerin kapaklarını çalan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde belediye ait çöp konteynerlerinin kapaklarını çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Bir kişi tutuklanırken, iki kişi serbest kaldı.

İHA28 Ocak 2022 Cuma 15:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 16:00
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Olay, Hacıevhat Mahallesi Huzur Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri 20'den fazla çöp konteynerlerinin kapaklarının olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler inceleme yaptı. İncelemenin ardından polis ekipleri, Malkara Belediyesine ait olan çöp konteynerlerinin kapaklarını bir hurdacıda buldu. Olayla ilgili olarak T.A, S.K. ve E.A. gözaltına alındı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. tutuklandı. S.K. ve E.A. ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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