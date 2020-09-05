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  • Kontrolden çıkan araba tarlaya dalıp zeytin ağacına çarptı: 40 yaşındaki sürücü öldü
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Kontrolden çıkan araba tarlaya dalıp zeytin ağacına çarptı: 40 yaşındaki sürücü öldü

Bursa'da, İznik Karayolu'nda kontrolünden çıkan otomobili tarlaya girip, zeytin ağacına çarpan sürücü Ersin Aktürk (40) hayatını kaybetti. Aktürk'ün cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alıp hastaneye gelen Aktürk'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA05 Eylül 2020 Cumartesi 12:04 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 12:04
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Kaza, saat 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu'nun Çakırcı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik’ten Orhangazi yönüne giden Ersin Aktürk yönetimindeki 77 BT 024 plakalı otomobil, sürücüsünün kontolünden çıkıp, tarlaya girdi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil zeytin ağaçlarına çarparak, durdu. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ersin Aktürk’ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktürk’ün cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alıp hastaneye gelen Aktürk'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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