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Kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı: Bir ölü, 2 yaralı

Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobildeki Altan Atar öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 12:32 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:32
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Kaza, gece yarısı sıralarında Bilecik- Gülümbe köyü karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Yıldırım yönetimindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Yıldırım ile yanındaki Altan Atar ve Hüseyin Yıldırım yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altan Atar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar Osman ve Hüseyin Yıldırım'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

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