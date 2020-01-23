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Kontrolden çıkan greyder devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’da karla mücadele çalışmaları sırasında greyder devrildi. Kazada, Atçalı köyü muhtarı hayatını kaybederken, 2 operatörde yaralandı.

IHA23.01.2020  15:51 - Güncelleme: 23.01.2020  15:51

Edinilen bilgilere göre, İl Özel İdaresine ait greyder merkeze bağlı Atçalı köyü Gök mahallesinde karla mücadele çalışması yaptığı sırada buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan iş makinesi bir süre sonra devrildi. Kazada devrilen greyderde bulunan köy muhtarı Kenan Kümbet olay yerinde hayatını kaybederken, greyder operatörleri Murat Şahin ve Mertcan Üçtepe yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın duyulmasının ardından İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak olay yerine geldi. Kaza hakkında bilgi alan Kd. Alb. Uzunoğlu, daha sonra sonra kazada hayatını kaybeden Kümbet’in ailesine başsağlığı diledi.

Devrilen iş makinesi olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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