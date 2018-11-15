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Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilen kamyon içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit-Akmeşe Yolu Sapakpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus P. idaresindeki 34 FM 9841 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Yunus P. ve Mert G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.
 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Devrilen kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

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