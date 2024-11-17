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Kontrolden çıkan kamyon otomobile çarptı: Yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, otomobile çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA17 Kasım 2024 Pazar 17:59 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan kamyon otomobile çarptı: Yaralılar var
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Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçedeki Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin-Antalya kara yolunda ilerleyen M. T. yönetimindeki 06 PNH 55 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kavşaktaki A.K.'nin kullandığı 06 BOL 843 plakalı otomobile çarptı. Araçla, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan A.K. ile 2 kişi kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü M.T. işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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