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Kontrolden çıkan motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 kişi yaralandı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 kişi yaralandı
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Kaza, 04.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Divanefendi sokak üzerinde seyir halinde olan A.S.Y. idaresindeki 55 KP 684 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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