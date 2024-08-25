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Kontrolden çıkan motosiklet İBB'ye ait yol temizleme aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Üsküdar'da motosikletin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol temizleme aracına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 07:21 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan motosiklet İBB'ye ait yol temizleme aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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D-100 kara yolu Üsküdar istikameti Ünalan mevkisinde Yasin Tepe idaresindeki 20 V 0285 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak İBB'ye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tepe ile arkasında oturan Kaan Murat Ergün yola savruldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Tepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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