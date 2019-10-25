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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine ok gibi saplandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Korucuk duble yolu olarak bilinen Sebahattin Zaim Bulvarında seyir halinde olan 54 ADD 625 plakalı otomobil sürücüsü E.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan aydınlatma direğine adeta ok gibi saplandı.
 
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü E.G. ve otomobil içerisinde bulnan B.G. sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı daha sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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