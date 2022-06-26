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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

IHA26 Haziran 2022 Pazar 09:14 - Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt'ten Ağrı istikametine seyir halinde olan Mehmet Sinay idaresindeki 33 KOC 42 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonuna ait direğe çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Sinay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araçtaki Seyhan Aktaş ve Murat Aktaş, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat Aktaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Seyhan Aktaş'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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