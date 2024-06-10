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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte bekleyen araca çarptı: 1 ölü

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

IHA10 Haziran 2024 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte bekleyen araca çarptı: 1 ölü
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Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Hüseyin Pekel (40) idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bekleme yapan F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte R.A., E.A. ile N.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, Hüseyin Pekel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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