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  • Kontrolden çıkan yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 07:07 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
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Kaza saat 05.00 sıralarında Kayseri'nin İncesu ilçesinin Kumbağları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan Kayseri'ye giden Selahattin K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı otobüs sürücüsünün kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste aralarında askerlerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

ŞOFÖR UYUKLUYORDU

Öte yandan otobüsteki yolcular kazanın nedeninin şoförün uyuklaması olduğunu iddia etti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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