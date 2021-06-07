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Kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'da virajlı yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü Halil Tarcan (49) hayatını kaybetti.

DHA07 Haziran 2021 Pazartesi 09:05 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:05
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Kaza, saat 00.45 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Sulu Sokak üzerinde meydana geldi. Halil Tarcan yönetimindeki 45 ZC 7695 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi. Sürücü Tarcan, devrilen motosikletinin altında kaldı. Yoldan geçen bir kişi, tarlada birinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Halil Tarcan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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