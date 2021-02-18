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Kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 14 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Özbey (52) yaralandı, yanındaki oğlu Burak Özbey (14) hayatını kaybetti.

DHA18 Şubat 2021 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:36
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Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gelen Ahmet Özbey (52) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazada Ahmet Özbey yaralanırken, yanındaki oğlu Burak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Özbey, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burak Özbey'in cansız bedeni ise güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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