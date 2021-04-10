İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü Coşkun Türkmen (42), hayatını kaybetti.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 09:05 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:05
ABONE OL

Olay, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Coşkun Türkmen yönetimindeki 41 ABU 964 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp tarladaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Coşkun Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Coşkun Türkmen'in cenazesi, morga kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.