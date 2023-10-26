İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kontrolden çıktı, tarlaya uçtu

Bursa'da kontrolden çıkan tır tarlaya uçarak yan yattı. Tırın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İHA26 Ekim 2023 Perşembe 06:26 - Güncelleme:
Kontrolden çıktı, tarlaya uçtu
ABONE OL

Bursa'da kontrolden çıkan tır tarlaya fırlayınca, sürücü olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayapa istikametinden merkez istikametine giden 16 BDR 644 plakalı tırın sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kanalizasyon borularına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kereste yüklü tır, yol kenarındaki tarlaya uçarak yan yattı. Şoför, yan yatan tırdan çıkarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır, çekici ile kaldırılırken polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

  • tır kaza
  • kontrolden çıktı
  • yan yattı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.