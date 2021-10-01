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Kontrolden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kelepçeli halde hastaneye götürülen firari hükümlü, polisin elinden kaçtı. Polislerin kovaladığı hükümlü, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

DHA1 Ekim 2021 Cuma 23:18 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:18
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Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan; ismi henüz öğrenilemeyen firari hükümlü, polis tarafından yakalanarak sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Elleri kelepçeli olan hükümlü, polis aracından indirildiği sırada kaçmaya başladı. Acil Servis yakınlarında polis tarafından kovalanan hükümlü çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polislere bir süre direnen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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