05 Mart 2020 Perşembe 08:31 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 08:31

Türkiye, Suriye'de 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından 'Bahar Kalkanı' kapsamında sürdürdüğü operasyonlarını devam ettirirken Esed'in bir numaralı medyacısı olan Nidal Sabeh, Kılıçdaroğlu'nu Şam'a konuk etmek üzere davet etti.

Esed'in bir numaralı gazetecisi Nidal Sabeh, Türkiye'de yapılan en son belediye seçimlerinde İmamoğlu ile ilgili bir tweet paylaştı. Twitter hesabından İmamoğlu'na 'Müttefiklerimiz' diye hitap eden Lübnanlı Sabeh, "Müttefiklerimiz Türkiye'nin tüm büyük şehirlerini kazandı. Bu Türkler ve Araplar için bir zafer" dedi.

ESED'İN MÜTTEFİKİ CHP

Esed'in şebbihalarından olan Sabeh, "Erdoğan rejimi düştüğünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkiler kuracağız" açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak Gazetesi'nin yaptığı habere göre, Sabel, son olarak hayranı olduğu Kılıçdaroğlu'nu konuk etmek istediklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk muhalefetinin lideri yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN: ESED, KILIÇDAROĞLU'NU TARİFSİZ BİR SEVİNÇLE TAKİP EDİYORDUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendi halkını katleden Esed'i eleştirmeyip, Türkiye'yi eleştirmesine sert tepki gösteren Erdoğan, 'Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur, darbeci Hafter alkışlayarak dinliyordur' ifadelerini kullandı.