İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konut abonelerinin yüzde 80'inin elektrik tüketimi ilk kademeden hesaplanıyor
Güncel

Konut abonelerinin yüzde 80'inin elektrik tüketimi ilk kademeden hesaplanıyor

Türkiye'de yaklaşık 39 milyon mesken abonesinin yüzde 80'i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede yer alıyor.

AA8 Şubat 2022 Salı 11:11 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:11
ABONE OL

Görevli tedarik şirketlerinin verilerinden derlenen bilgilere göre, elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla mesken abone sayısı 39 milyonu buldu.

Mesken abonelerinin yaklaşık 30,93 milyonunun elektrik tüketimi yıllık 2 bin 500 kilovatsaat ve altında hesaplandı.

Bu kapsamda, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 80'inin elektrik tüketimi günlük 7 kilovatsaat ve altı tüketimi kapsayan ilk kademeye karşılık geldi.

Mesken abonelerinin kalan yüzde 20'lik kısmı ise günlük 7 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimiyle ikinci kademede bulunuyor.

- FATURALARDA GÜNLÜK 7 KİLOVATSAAT LİMİTİ DİKKATE ALINMALI

Elektrikte 1 Ocak 2022 itibarıyla devreye giren kademeli tarifede ilk kademe için günlük 5 kilovatsaat tüketim limiti belirlenmiş, bu limitin üzerinde kalan tüketimlerin ikinci kademe olacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamasıyla söz konusu limit günlük 7 kilovatsaate yükseltildi.

Faturaların hesaplanmasında günlük 7 kilovatsaat değerinin dikkate alınması gerekiyor. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor.

İlk kademe kapsamında kilovatsaat başı elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş, ikinci kademede ise 2 lira 6 kuruş üzerinden hesaplanıyor.

  • Konut aboneleri
  • elektrik tüketimi
  • kademeli tarife

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.