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Konut satışı ve kiradaki fahiş artışa geçit yok! Soruşturma başlatıldı

Konya'da, depremlerin ardından konut satış ve kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 17:59 - Güncelleme:
Konut satışı ve kiradaki fahiş artışa geçit yok! Soruşturma başlatıldı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin kente geldiği belirtildi.

Depremzede vatandaşların durumundan faydalananlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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