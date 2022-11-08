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Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile dolandırıcılık: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından: kurdukları Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri ve bu suçlara katıldıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince devam edildiği bildirildi.

8 Kasım 2022 Salı 09:29 - Güncelleme:
Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile dolandırıcılık: 16 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından: kurdukları Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri ve bu suçlara katıldıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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