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Güncel

Konutları hasar görenlere yönelik 10 bin liralık hane başı destek ödemelerine başlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin liralık hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Konutları hasar görenlere yönelik 10 bin liralık hane başı destek ödemelerine başlandı
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan çalışmalara göre, "yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı" olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Ödemelerin AFAD ile Bakanlıkça kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yapıldığı kaydedilen duyuruda, "Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır." bilgisi verildi.

- HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SONUÇLANDIKÇA ÖDEMELER DEVAM EDECEK

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaya devam edecektir. Hane başı destek ödemeleri, Ziraat Bankasında hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise T.C. kimlik numaralarına yapılmaktadır. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır."

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