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Sağlık çalışanlarını darp etmişlerdi! 3 şüpheli tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

AA27 Mart 2020 Cuma 18:10 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:46
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 Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 25 Mart'ta saat 01.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Gülpembe Sokak'ta şüpheli İ.S'nin kullandığı aracın park halindeki tıra çarpması sonucu araçta bulunan A.S. ve H.R.D'nin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale ettikleri sırada şüpheliler İ.S, A.S. ve H.R.D'nin, kimlik bilgilerinin tespitine çalışılan diğer şüphelilerle birlikte sağlık personelini darbederek ambulansa zarar verdikleri ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan İ.S, A.S. ve H.R.D'nin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine görev yaptırmamak için birden fazla kişiyle birlikte direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından çıkarıldıkları Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıkları bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan diğer şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespitine çalışıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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