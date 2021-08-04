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Güncel

Konya katliamı ile ilgili çok önemli gelişme

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

AA4 Ağustos 2021 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 18:43
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı Altun'un, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki saklandığı mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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