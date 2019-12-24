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Güncel

Son dakika... FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 7'si yakalandı. İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 askerden 34'ü yakalandı.

AA24.12.2019  10:13 - Güncelleme: 24.12.2019  10:55

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, zanlıların yakalanması için Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 askerden 34'ü yakalandı.

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