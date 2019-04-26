19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9428
  • 6,6261
  • 244.833
  • 94.389
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Konya merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askerlerle görüşen ve bu kişilere 'Mahrem asker abileri' olduğu iddia edilen 30'u muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 30'u muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen şüphelilerin 'örgüte üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek ve kadrolaşma' gibi suçlarda bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 
 
Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (Genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü (ŞDT) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi. 

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Gözaltına alınmıştı... Flaş talep

Gözaltına alınmıştı... Flaş talep

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Devletten 960 lira kira yardımı

Devletten 960 lira kira yardımı

Emsal karar! Türkiye tarihinde bir ilk oldu

Emsal karar! Türkiye tarihinde bir ilk oldu

Havalanan uçaktan yürekleri ağızlara getiren görüntü

Havalanan uçaktan yürekleri ağızlara getiren görüntü

Eski başkan 4.5 aydır kayıptı... Dehşet ortaya çıktı

Eski başkan 4.5 aydır kayıptı... Dehşet ortaya çıktı

Dev projenin detaylarını anlattı

Dev projenin detaylarını anlattı
 

POPÜLER HABERLER

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

Prens 'Nur Camii'ni ziyaret etti

Prens 'Nur Camii'ni ziyaret etti

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

Kolundaki yara için doktora gitti, yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yara için doktora gitti, yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA