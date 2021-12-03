AA 3 Aralık 2021 Cuma 11:00 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:00

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle daha önceden polis akademilerinden ilişkileri kesilen ve örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 14'ünü gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.