İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2021 Cuma / 28 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7962
  • EURO
    15,5908
  • ALTIN
    783.84
  • BIST100
    1908.62
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya merkezli 5 ilde, FETÖ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 22 zanlıdan 14'ü yakalandı
Güncel

Konya merkezli 5 ilde, FETÖ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 22 zanlıdan 14'ü yakalandı

Konya merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 22 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

AA3 Aralık 2021 Cuma 11:00 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:00
ABONE OL

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle daha önceden polis akademilerinden ilişkileri kesilen ve örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 14'ünü gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.