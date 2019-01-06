Konya okullar tatil mi? 7 Ocak Konya yarın okullar tatil mi kar tatili Konya Valiliği son dakika

Konya okullar tatil mi sorusu 7 Ocak Konya Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Konya’da okullar tatil mi? Vatandaşlar Valilik tarafından yapılacak olan kar tatili açıklamasını heyecanla bekliyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu açıklamalarını güncel olarak yapıyor. Meteoroloji bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Bu iller arasında Konya’da bulunuyor. Yağışların; Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerind , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İç Anadolu Bölgesinde havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ankara, Kırıkkale çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Konya’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

KONYA HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, iç ve batı kesimlerde kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu doğusu hafif karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra batısı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C

Çok bulutlu

MANISA °C, 6°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 5°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

BURDUR °C, 1°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ankara, Kırıkkale çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

CANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur zamanla karlakarışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu

BOLU °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu karlakarışık yağmurlu

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak rakımın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimleri ile Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SIIRT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu