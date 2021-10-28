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Konya Valiliği açıkladı: Deprem'de olumsuzluk tespit edilmedi

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 09:08 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:08
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Konya Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzlukçu'da saat 00.38'de meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Taramaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Tuzlukçu ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yunak ve Tuzlukçu kaymakamlarımız bizzat ekiplerimizin başında, deprem bölgesi yerleşim birimlerinin bütününde taramayı yaptılar ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tekrar geçmiş olsun."

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