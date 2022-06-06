Konyaaltı Sahili'nde gizemli madde paniği

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin üzerine zifti anımsatan siyah madde yapıştı. Aynı maddenin Belek ve Lara sahillerinde de görüldüğü belirtildi.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde öğleden sonra zifti anımsatan siyah madde şaşkınlığı yaşandı. Denize giren ve kıyıda yürüyenlerin ayaklarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine siyah madde yapıştı. Her gelenin aynı manzarayla karşılaşması nedeniyle, hafta sonu olmasına rağmen sahil kısa sürede boşaldı. Ayakları ve elleri siyah maddeyle kaplanan vatandaşlar ıslak mendil, dezenfektan ve sabun ile o maddeyi temizlemeye çalıştı. Kumsala serilen havlu ve oturanların kıyafetleri de siyah madde oldu. Gözle görülmeyen, suda ve kıyıda bulaşan maddenin 2-3 gündür Antalya kıyılarında görüldüğü öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sahillerdeki görüntüyle ilgili Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Maddenin uluslararası sulardan gelebileceğini ya da bir gemiden gelmiş olabileceği değerlendirilirken, kaynağının henüz belirlenemediği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalıştıkları bildirildi. İlk bakışta zifte benzeyen maddeden örnek alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

"ANTALYA İÇİN BİR ŞANSIZLIK OLDU"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Tam turizm sezonu başlarken Antalya için bir şansızlık oldu. Bizim ülkemizden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen açıkta bir yerde geminin sintine suyu da olabilir. Kış döneminde bilindiği üzere Suriye bölgesinde bir sızıntı oldu. Onun uzantıları da olabilir. İnsanlar denize giriyor ama nadir de olsa bulaşmalar var, hoş bir şey değil" dedi.

"MAZOT OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Öte yandan bazı vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir görüntüde elleri ve ayakları simsiyah olan çocuğun, babasının telkinlerine rağmen ağladığı görüldü. Rus uyruklu Lilya Başarova, "Denize geldik ama suda mazot olduğu söylendi. Denize girmedik ama ellerimiz siyah oldu. Şu an denize giremiyoruz" dedi.

"KIZIM SİMSİYAH OLDU"

Ailesiyle sahile gelen Levent Şimşek, "İlk başta gelenler ayaklarına bir şeyin bulaştığını söylediler. Güneş yağıyla çıkardılar. Normal suda görünmüyor ama kıyıda ayaklarımıza, ellerimize bulaştı. Kızım simsiyah oldu. Dezenfektan ve sabunlu suyla temizleyebildik. Bu maddenin ardından kimse denize girmiyor" diye konuştu.

"KIYIDA AYAKLARIMIZA BULAŞTI"

Elleri simsiyah olan İsmail Kara, "Ellerim gres yağı gibi bir şey oldu. Zift mi ne bilemiyorum. İkisinden biri, suyun içinde oldu. Kıyıda ayaklarımıza bulaştı. Bir şekilde çıkarmaya çalışacağız, durumumuz kötü" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA SAHİLLERİNDEKİ KİRLİLİKTE 'İLLEGAL DEŞARJ' ŞÜPHESİ

Antalya'nın kent merkezinde bulunan bazı sahillerindeki petrol türevi zifte benzer görüntülere ilişkin, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden açıklama geldi. Yazılı açıklamada 4 Haziran günü Lara mevkiindeki bulunan otellere ait plaj ve deniz kıyılarında petrol türevi kaynaklı bir kirlilik ihbarı olduğunu ve bunun üzerine incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce olay yerine gidilerek yerinde inceleme yapılmış olup, olay yerinden numuneler alınmıştır. Alınan numuneler içerik analizi yapılmak üzere TÜBİTAK/MAM'a gönderilecektir. Ayrıca Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile irtibata geçilerek denizden gerekli kontrollerin yapılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığından İl Müdürlüğümüze gelen bilgilerde; denizde bir kirliliğe rastlanmadığı, uluslararası sulardan geçen bir gemi tarafından illegal deşarj yapılmış olduğundan şüphelenildiği ifade edilmiştir. Konunun takibi yapılmaktadır."