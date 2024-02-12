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Konyaaltı Sahili'nde üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

DHA12 Şubat 2024 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Konyaaltı Sahili'nde üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu
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Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde şantiye işi yapan işçiler, sahilden 2 metre uzaklıkta su içinde hareketsiz duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıcı, su üzerindeki kişiyi kıyıya çıkarttı. İncelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu, bileğinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazılı dövme olduğu tespit edildi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SON 1 AYDA 9'UNCU CESET

Antalya'da son 1 ayda kıyıya vuran ceset sayısı, son cenaze ile 9 oldu. 17 Ocak'tan bu yana Alanya'da 1, Manavgat ve Serik'te 3'er, Aksu'da 1 ve Konyaaltı Sahili'nde 1 olmak üzere toplam 9 ceset bulundu. Cesetlerden birinin, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlenmiş ve ailesine teslim edilmişti.

  • Konyaaltı Sahili
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