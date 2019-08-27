30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8365
  • 6,4766
  • 286.524
  • 96030.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya’da 4 kişinin silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde kimliği belirlenemeyen 4 kişinin silahlı saldırısında Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz (39) bacağından yaralandı. Kaçan 4 saldırgan Karaman’da yakalanırken, olayın alacak meselisinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi’nde Öğretmen Addurrahim Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 4 kişi, Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile yanındaki akrabası Yusuf Işıklı’nın üzerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı, sol kolu ve koltuk altından yaralandı. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte yoldan geçen Fatih Öksüz de, bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öksüz’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael’in Ankara’da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğliye geldiği öğrenildi. Saldırının ardından arka plakası sökülmüş bir otomobille kaçan 4 şüpheli, Karaman’da polis tarafından gözaltına alındı.

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trabzon'da şiddetli yağış hayatı felç etti

Trabzon'da şiddetli yağış hayatı felç etti

Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Terör operasyonunda 2 kız kardeş gözaltına alındı

Terör operasyonunda 2 kız kardeş gözaltına alındı

İstanbul'da amca çocukları çatıştı! Yaralılar var

İstanbul'da amca çocukları çatıştı! Yaralılar var

Hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Sabancı Holding bütün hisselerini sattı

Sabancı Holding bütün hisselerini sattı

Çöp toplarken koyun buldular

Çöp toplarken koyun buldular

Rusya'dan Türkiye'ye anlamlı teklif: Cumhuriyetinizin 100'üncü yılında...

Rusya'dan Türkiye'ye anlamlı teklif: Cumhuriyetinizin 100'üncü yılında...
 

POPÜLER HABERLER

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

235 yıldır tarihe ışık tutan Osmanlı sarayı

235 yıldır tarihe ışık tutan Osmanlı sarayı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı, dikkat çeken detay

Sular çekilince gün yüzüne çıktı, dikkat çeken detay

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA