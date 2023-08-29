Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KONYA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "İlimiz Kulu ilçesinde saat 07.58 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir." açıklamasını yaptı.