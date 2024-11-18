Konya'da 'Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tamamlandı. İlk olarak Mevlana Türbesi, etrafındaki çarpık yapılaşma ortadan kaldırıldı. Proje kapsamında 24 bin 540 metrekareden oluşan Mevlana Çarşısı'nda 133 iş yeri, Altın Çarşı'da ise 362 iş yeri geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edildi. Meydana iki katlı otopark kazandırıldı. Konya'nın tarihi kimliği ön plana çıkarılırken ziyaretçilerin rahat hareket edebileceği geniş caddeler, oturup vakit geçirebilecekleri sosyal donatılar inşa edildi.

Meydanlar şehirlerin kimliğidir.



45 ilimizde 80 meydanımızı aslına uygun yenileyip, şehirlerimizin siluetini güzelleştirdik.



Konya'da da Büyükşehir Belediyemiz ile el ele verdik, Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk.



495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre... pic.twitter.com/uyZfjM5p48 — Murat KURUM (@murat_kurum) November 18, 2024

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümüyle Konya'nın, hem şehre değer katan sembolik yapılara hem de esnafın güvenli hizmet verebileceği nezih iş yerlerine kavuşması sağlandı.

"45 İLİMİZDE 80 MEYDANIMIZI ASLINA UYGUN YENİLEDİK"

Sosyal medya hesabından Konya Mevlana Meydanı'nın yeni görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Meydanlar şehirlerin kimliğidir. 45 ilimizde 80 meydanımızı aslına uygun yenileyip, şehirlerimizin siluetini güzelleştirdik. Konya'da da Büyükşehir Belediyemiz ile el ele verdik, Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk. 495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenileyerek kentin tarihi dokusunu koruduk" dedi.

TARİHİ DOKUYA UYGUN YAPILAR İNŞA EDİLDİ

Projenin mimari yapısına dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz "Bu proje kapsamında hem Konya'ya hem ülkemize önemli bir mimari ve şehircilik uygulaması projesi kazandırıldı. Mevlana Türbesi'nin önündeki meydana çıkan ulaşım aksları oluşturuldu. Buradaki asıl amaç tarihi dokuyu halkımızla birlikte koruyarak kullanmak" diye konuştu.