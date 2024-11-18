İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6059
  • EURO
    36,7111
  • ALTIN
    2904.2
  • BIST100
    9395.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da 495 iş yeri Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenilendi... Bakan Kurum: Konya Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk
Güncel

Konya'da 495 iş yeri Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenilendi... Bakan Kurum: Konya Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk

Konya'da Mevlana Kent Meydanı'nda yer alan Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı tarihi dokusu korunarak yenilendi. Meydanın yeni görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, 'Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk. 495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenileyerek kentin tarihi dokusunu koruduk' ifadelerini kullandı.

DHA18 Kasım 2024 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Konya'da 495 iş yeri Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenilendi... Bakan Kurum: Konya Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk
ABONE OL

Konya'da 'Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tamamlandı. İlk olarak Mevlana Türbesi, etrafındaki çarpık yapılaşma ortadan kaldırıldı. Proje kapsamında 24 bin 540 metrekareden oluşan Mevlana Çarşısı'nda 133 iş yeri, Altın Çarşı'da ise 362 iş yeri geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edildi. Meydana iki katlı otopark kazandırıldı. Konya'nın tarihi kimliği ön plana çıkarılırken ziyaretçilerin rahat hareket edebileceği geniş caddeler, oturup vakit geçirebilecekleri sosyal donatılar inşa edildi.

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümüyle Konya'nın, hem şehre değer katan sembolik yapılara hem de esnafın güvenli hizmet verebileceği nezih iş yerlerine kavuşması sağlandı.

"45 İLİMİZDE 80 MEYDANIMIZI ASLINA UYGUN YENİLEDİK"

Sosyal medya hesabından Konya Mevlana Meydanı'nın yeni görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Meydanlar şehirlerin kimliğidir. 45 ilimizde 80 meydanımızı aslına uygun yenileyip, şehirlerimizin siluetini güzelleştirdik. Konya'da da Büyükşehir Belediyemiz ile el ele verdik, Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk. 495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenileyerek kentin tarihi dokusunu koruduk" dedi.

TARİHİ DOKUYA UYGUN YAPILAR İNŞA EDİLDİ

Projenin mimari yapısına dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz "Bu proje kapsamında hem Konya'ya hem ülkemize önemli bir mimari ve şehircilik uygulaması projesi kazandırıldı. Mevlana Türbesi'nin önündeki meydana çıkan ulaşım aksları oluşturuldu. Buradaki asıl amaç tarihi dokuyu halkımızla birlikte koruyarak kullanmak" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.