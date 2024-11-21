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Konya'da 66 milyon liralık change araç operasyonu

Konya'da polis ekipleri gümrük kaçağı ve başta deprem bölgesi olmak üzere farklı illerden getirilen hasarlı araçların motorlarını çalıntı ve hurda araçlara takan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ele geçirilen 92 araç ve araç parçalarının piyasa değerinin 66 milyon lira olduğu belirlendi.

IHA21 Kasım 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Konya'da 66 milyon liralık change araç operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Konya'da 92, diğer illerde tescil kaydı bulunan 140, toplam 232 çalıntı, yakalamalı hacizli ve hurda araca başta deprem kaynaklı hasarlı araçlar olmak üzere birçok hasarlı ve gümrük kaçağı araç ile change yapıldığı değerlendirilerek inceleme altına alındı. 150 araca change yapıldığı tespit edilirken 82 aracın işlemlerinin devam ettiği belirlendi.

Operasyonlarda, 117 şüpheli gözaltına alınarak 'Oto Hırsızlığı, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele' Kanunu'na Muhalefet suçlarından haklarında adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 92 araç ve araç parçalarının piyasa değerinin 66 milyon lira olduğu belirlendi.

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