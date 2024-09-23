İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1567
  • EURO
    38,0616
  • ALTIN
    2890.88
  • BIST100
    9909.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 1 kişi tutuklandı
Güncel

Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 1 kişi tutuklandı

Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 17:16 - Güncelleme:
Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 1 kişi tutuklandı
ABONE OL

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, köy yollarını kullanarak sınır illerden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen araç Konya'da durduruldu.

Araç içerisinde 3'ü çeşitli suçlardan aranan 9 düzensiz göçmenin olduğu, araç sürücüsünün "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. "Korsan taşımacılık" suçundan 58 bin 227 lira ceza uygulanan araç 60 gün trafikten men edildi.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.