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  • Konya'da acı olay! 2 yaşındaki çocuk 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi
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Konya'da acı olay! 2 yaşındaki çocuk 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi

Konya'da apartmanın 5'inci katından beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

IHA1 Haziran 2025 Pazar 13:27 - Güncelleme:
Konya'da acı olay! 2 yaşındaki çocuk 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi
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Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşen O.K.G. (2) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen çocuğun annesi ve akrabaları ise vefat haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde annenin "oğlum öldü" feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

  • çocuk düşme
  • apartman kat
  • kaza ölüm

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