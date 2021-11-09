Konya'da afetzedelere AFAD yardım eli uzattı

AA 9 Kasım 2021 Salı 17:26 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 17:26

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde dün gece saat 20.43'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen cami minaresinin aleminin düştüğü, caminin iç duvarlarında da çatlaklar olduğu görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, mahallede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

AFAD İl Müdürlüğü, Akpınar Mahallesinde evi hasar gören vatandaşların konaklaması için 6 adet çadır kurdu.

Mahalle Muhtarı Osman Çınar, AA muhabirine, dün yatsı namazı sonrası mahalleliyle kahvede oturdukları sırada deprem olduğunu anlattı.

Önce bazı sesler duyduklarını anlatan Çınar, "Sonra sallanmaya başladı, dışarı çıktık. Köyün merkezi toz duman olmuştu. Elhamdülillah bir can kaybımız olmadı. Hasarlarımız var, Akpınar Camisi hasar gördü. Camimizin minaresinin alemi düştü, minare ve cami hasar gördü." dedi.

Çınar, kaymakam ve belediye başkanının da gece mahalleyi ziyaret ettiğini aktardı.

Depremin ilk anından itibaren devletin ilgili birimlerinin yanlarında olduğunu dile getiren Çınar, "AFAD, meydanda çadır kurdu. Mahalle sakinlerimiz buraya geldi. Ateş yaktık, AFAD görevlileri ikramda bulundu. İnşallah bu çadırlara gerek kalmasın, Allah bir daha nasip etmesin. İster istemez biraz tedirginiz. Dün gece biraz soğuktu. Mahallelimiz meydanda oturdu. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Bu akşam çadırlarda kalmak için talep eden oldu. İsteyen vatandaşlarımız kalabilir. Hasar tespit için gelen ekipler 3-5 kişiye 'Bu eve girmeyin demiş.' Ufak tefek yarıklar varmış." diye konuştu.