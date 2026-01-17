İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

Konya'da aile faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kız kardeşini öldüren, annesini ağır yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 07:16 - Güncelleme:
Konya'da aile faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'taki bir sitede oturan Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Nadir ve Nida Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

