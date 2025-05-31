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Konya'da akran zorbalığı: Nefessiz kalana kadar boğazını sıkmış!

Konya'da 10 yaşındaki oğlu, okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan ve yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren acılı baba Ramazan Taşkın ve ailenin bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen başka bir olayda da okulda çıkan tartışmada 14 yaşındaki oğlunun akran zorbalığını uğradığını ve okulda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirten baba Ramazan Taşkın; tüm sorumluların cezalandırılmasını, bu tür olayların başka çocukların başına gelmemesini istediğini söyledi.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Konya'da akran zorbalığı: Nefessiz kalana kadar boğazını sıkmış!
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Olay, geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, okulda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı İ.Ç. arasında sınıfta çıkan tartışma sonrası iddiaya göre İ.Ç., Yusuf Taşkın'ın boğazını uzun süre sıktı. Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığını gören diğer öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Taşkın ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"NEFESSİZ KALACAK VAZİYETE GETİRENE KADAR YUSUF'UMU DARP ETMİŞ"

Yusuf'un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bir çocuk artık aralarında nasıl bir mevzu geçti bilmiyorum, oğlum Yusuf'u kolunun altına alarak boğazını sıkmış.

Nefessiz kalacak vaziyete getirene kadar, öğretmen masasına sürükleyerek Yusuf'umu darp etmiş durumda. Hakkında ne yapılması gerekiyorsa bütün devlet yetkililerimden istiyorum. Başka çocuğun başına bu tür olayların gelmesini istemiyorum" dedi.

"YUSUF'UM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Baba Ramazan Taşkın, olayın olduğu gün gece vardiyasında çalıştığını anlatarak, "Öğle saat 12 sıralarında öğretmen tarafından arandım. Oğlum Yusuf Taşkın'ın ağırlaştığını söyledi. Haber alınca hemen gittim. Okula vardığımda oğlum Yusuf Taşkın yerde bayılmış vaziyette, kalbi durmuş. Okul müdürünün kalp masajı ile ambulansın gelmesini bekledik.

Oğlumun beynine 20 dakika oksijen gitmediğinden dolayı bütün beyin fonksiyonlarıyla beraber bütün organları zayıflamış ve zor çalışır durumundaydı. Oğlum şu an Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta. Yusuf'um yaşam mücadelesi veriyor. Şu an beyninde ödem oluştuğundan dolayı ölüm tehlikesiyle beyin ameliyatına alındı.

Daha önce de geçen yıl 17 Nisan tarihinde 14 yaşındaki oğlum Mustafa Taşkın, farklı okulda kavga esnasında strese bağlı kalbi durarak hayatını kaybetmişti" şeklinde konuştu.

Yusuf'un amcası Musa Taşkın ise "İkinci evladımız gidiyor. Suç kimdeyse soruşturulup, araştırılıp, ifadeler alınsın. Okula gidilsin ambulansın giriş saatinden çıkış saatine kadar incelensin. Çocukların ifadeleri, velilerin ifadeleriyle zaten ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

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