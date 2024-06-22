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Konya'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA22 Haziran 2024 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
Konya'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
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Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki 65 NY 981 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman K. ve Melek K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selma K. ve Büşra B'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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