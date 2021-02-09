Konya'da art arda depremler!

09 Şubat 2021 Salı 19:21 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 19:23

AFAD depremi sosyal medyada hesabından duyurdu. Konya'da 3 deprem meydana geldi.

Merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan depremler 4,7, 4 ve 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Saat 18.51 ve 18.52'de meydana gelen depremler yerin 7,1 kilometre derinliğinde oldu. 4,1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 4,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin yaklaşık 2-3 saniye sürdüğü belirtildi.

AFAD Konya İl Müdürlüğü, kendilerine deprem sonrası olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.