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Konya'da art arda depremler!

AFAD'ın verilerine göre Konya'nın Tuzlukçu ilçesi merkezli 4,7, 4 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

09 Şubat 2021 Salı 19:21 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 19:23
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AFAD depremi sosyal medyada hesabından duyurdu. Konya'da 3 deprem meydana geldi.

Merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan depremler 4,7, 4 ve 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Saat 18.51 ve 18.52'de meydana gelen depremler yerin 7,1 kilometre derinliğinde oldu. 4,1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 4,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin yaklaşık 2-3 saniye sürdüğü belirtildi.

AFAD Konya İl Müdürlüğü, kendilerine deprem sonrası olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.

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