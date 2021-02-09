Konya'da art arda depremler!

AFAD depremi sosyal medyada hesabından duyurdu. Konya'da 3 deprem meydana geldi.
Merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan depremler 4,7, 4 ve 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Saat 18.51 ve 18.52'de meydana gelen depremler yerin 7,1 kilometre derinliğinde oldu. 4,1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 4,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin yaklaşık 2-3 saniye sürdüğü belirtildi.
AFAD Konya İl Müdürlüğü, kendilerine deprem sonrası olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Tuzlukçu (Konya)
Tarih-Saat : 09.02.2021, 18:51:54 TSİ
Enlem : 38.5965 N
Boylam : 31.6318 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/etzDLFjhlG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi